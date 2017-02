'Cybertsaar Witte Huis weg, geen vervanger'

WASHINGTON - De cyberbeveiliger van het Witte Huis, Cory Louie, is vertrokken. Het is niet duidelijk of hij is ontslagen of gedwongen is ontslag te nemen. De chief information security officer (CISO) moest president Donald Trump, die een onbeveiligde Android-telefoon gebruikt om te twitteren, en de andere medewerkers beschermen tegen hackers. Volgens ZDNet werd hij uit zijn kantoor geleid.

Door ANP - 10-2-2017, 23:19 (Update 10-2-2017, 23:19)

Louie was aangesteld door de vorige president, Barack Obama. Een bron van ZDNet zegt dat er in het Witte Huis een ''heksenjacht'' tegen Obama-medewerkers aan de gang is. Het is niet duidelijk of Trump een vervanger voor hem benoemt.

Louie werkte eerder voor Dropbox en Google. Hij was verantwoordelijk voor alle interne systemen van het Witte Huis, waaronder mailaccounts en apparaten.