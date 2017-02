Celstraf voor grote digitale bankroof

NEW YORK - Een 35-jarige Turkse hacker heeft acht jaar celstraf gekregen in de Verenigde Staten. Ercan Findikoglu, die de schuilnamen Segate, Predator en Oreon gebruikte, was een van de sleutelfiguren achter drie grote cyberaanvallen. Daarmee werd 55 miljoen dollar buitgemaakt, omgerekend meer dan 50 miljoen euro.

Door ANP - 10-2-2017, 21:46 (Update 10-2-2017, 21:46)

Findikoglu en zijn handlangers drongen binnen in de systemen van bedrijven die creditcardtransacties verwerken. Ze haalden prepaidkaarten en verwijderden vervolgens de limiet. Andere handlangers konden daarna onbeperkt pinnen.

Een van de gedupeerde instellingen was BankMuscat, de belangrijkste bank uit Oman. In 2013 pinden de rovers 36.000 keer in 24 landen. De bank verloor 40 miljoen dollar. In 2011 en 2012 werden JPMorgan Chase en de RAKBANK uit de Verenigde Arabische Emiraten beroofd. Daar maakten de hackers in totaal 15 miljoen dollar buit.

Turkije

Findikoglu was in 2012 in Turkije veroordeeld tot 19,5 jaar cel voor zulke vergrijpen. Hij kwam op borgtocht vrij, maar ging door en werd in 2013 opgepakt in Duitsland. Dat land leverde hem uit aan de VS. Als hij zijn straf in Amerika heeft uitgezeten, moet hij naar Turkije om daar zijn straf te ondergaan.

Tijdens het proces toonde hij berouw. ,,Ik had mijn talenten voor iets kunnen gebruiken. In plaats daarvan heb ik ze verspild'', zei hij.