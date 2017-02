Spotify en Apple streamen muziek Prince

ANP Spotify en Apple streamen muziek Prince

MINNEAPOLIS - Op de streamingdiensten Spotify, Apple Music, Napster, Amazon en iHeartRadio is vanaf zondag de muziek van Prince te beluisteren. Vrijwel alle albums die tussen 1978 en 1996 zijn verschenen, komen beschikbaar. Het gaat om bijna twintig studio-albums, waarop hits als Purple Rain, Kiss, Little Red Corvette, Raspberry Beret en 1999 staan.

Door ANP - 10-2-2017, 17:54 (Update 10-2-2017, 17:54)

Tot nu toe kon de muziek van Prince alleen worden gestreamd via concurrent Tidal. Dat claimde de exclusieve rechten te hebben, maar de erfgenamen hadden een deal met platenmaatschappij Universal. Het is niet duidelijk of Deezer, SoundCloud Go en Google Music de muziek van Prince ook mogen streamen.

Prince stierf in april vorig jaar op 57-jarige leeftijd. Zijn nabestaanden van Prince kregen onlangs bericht dat ze zijn achterstallige belastingen moeten betalen. Het zou gaan om een bedrag van 100 miljoen dollar, omgerekend 94 miljoen euro.