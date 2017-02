Robots vervangen werknemers bij PLUS

UTRECHT - Supermarktketen PLUS sluit vier regionale distributiecentra. Daardoor gaan de komende drie jaar 260 arbeidsplaatsen verloren. Die werknemers worden vervangen door een volledig mechanisch systeem in een nieuw distributiecentrum in Tiel.

Het gaat om de distributiecentra in Haaksbergen, Midden-Beemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort. Er werden ongeveer zevenhonderd mensen, inclusief hulpkrachten. Samen vervullen ze 435 voltijdsbanen (fte). Het nieuwe centrum in Tiel is goed voor 250 fte, waarvan naar verwachting 175 fte wordt ingevuld met de huidige werknemers. Die moeten dan wel verhuizen of een fors langere reistijd voor lief nemen.

CNV-bestuurder Roos Rahimi zegt: ''Het zal je maar overkomen, dat jouw werk wordt overgenomen door een robot. Pijnlijk, heel pijnlijk.''