Topman Just Eat stapt op

LONDEN - Topman David Buttress van de Britse maaltijdbezorgsite Just Eat treedt terug wegens dringende familie-aangelegenheden. Hij maakt het eerste kwartaal nog af en draagt zijn taken dan over aan voorzitter van de raad van bestuur, John Hughes. Dat maakte Just Eat vrijdag bekend.

Door ANP - 10-2-2017, 16:55 (Update 10-2-2017, 16:55)

Buttress blijft nog wel minimaal een jaar aan als directielid zonder bestuurstaken. Het bedrijf laten weten begrip te hebben voor de beslissing van Buttress.

Just Eat nam in augustus de Britse tak van de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com over. Kort daarvoor verkocht Just Eat zijn activiteiten in de Benelux juist aan Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.