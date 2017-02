Betere privacybescherming voor leerlingen

DEN HAAG - De privacy van leerlingen in Nederland moet beter worden beschermd. Om dat te bereiken komt de regering met een wetsvoorstel waardoor leerlingen in zogenoemde digitale leeromgevingen voortaan minder persoonsgegevens hoeven af te staan.

Door ANP - 10-2-2017, 14:52 (Update 10-2-2017, 14:52)

Voor veel digitale leermiddelen moeten leerlingen allerlei gegevens invullen, zoals hun voornaam, klas, school en leerniveau. Deze gegevens kunnen na een hack of een lek op straat terechtkomen. Hier wil het kabinet verandering in brengen, door een pseudoniem in de vorm van een code in te voeren. Zo hoeft bijvoorbeeld de geboortenaam en het geslacht van een leerling voortaan niet meer gedeeld te worden, stelt de regering in een verklaring.

Alle leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en mbo's krijgen een pseudoniem. Het kabinet hoopt dat de nieuwe regels begin 2018 van kracht worden.