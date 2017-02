Oversteeklicht voor smartphonestaarders

BODEGRAVEN - Smartphonegebruikers kijken doorgaans naar beneden en letten dan niet altijd goed op in het verkeer. Om dat probleem op te lossen krijgt Bodegraven een speciaal verkeerslicht dat in de stoep aangeeft of het rood of groen is. De +Lichtlijn, zoals het ding heet, wordt komende dinsdag in gebruik genomen.

De +Lichtlijn bestaat uit een strip ledlichten die in de stoep zitten. Die zijn aan het verkeerslicht gekoppeld en lichten in groen of rood op. Ook mensen die naar beneden kijken kunnen daardoor zien of ze kunnen oversteken.