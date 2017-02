Rusland: claims van Nederland zijn hysterie

MOSKOU - Berichten dat Russische hackers hebben geprobeerd binnen te dringen in het Torentje van premier Mark Rutte, zijn ,,hysterie'' in de ogen van Moskou. ''Ze kiezen hun woorden niet, ze hebben geen enkel bewijs, ze claimen zonder feiten openlijk dat Rusland een bron van cyberdreiging is'', zei woordvoerster Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou donderdag tegen staatspersbureau Sputnik.

Door ANP - 9-2-2017, 19:02 (Update 9-2-2017, 19:02)

De Volkskrant meldde zaterdag dat twee Russische hackersgroepen hebben geprobeerd binnen te dringen bij Nederlandse ministeries, waaronder Algemene Zaken, het departement van premier Rutte. Het zou gaan om dezelfde groepen die eerder de Amerikaanse Democratische partij aanvielen.