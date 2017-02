'Spotify-baas is machtigste man in muziek'

NEW YORK - Daniel Ek, oprichter en topman van streamingdienst Spotify, is de machtigste man in de muziekwereld. Hij staat voor het eerst bovenaan de Power 100 van muziekblad Billboard. De lijst is donderdag gepubliceerd.

Door ANP - 9-2-2017, 17:44 (Update 9-2-2017, 17:44)

De ranglijst laat de digitale revolutie in de muziek duidelijk zien. Michael Rapino van organisator en ticketsite Live Nation is derde. Op de vierde plaats staan de mensen achter Apple Music. Jeff Bezos van Amazon en Steve Boom van Amazon Music staan gedeeld twaalfde. Op de ranglijst staan ook mensen van YouTube, Facebook, Shazam, iTunes, Vevo, Snapchat en anderen van Spotify.