ANP Betrapte Fransman klaagt Uber aan

PARIJS - Een Fransman heeft een aanklacht ingediend tegen Uber omdat zijn vrouw door de taxi-app zijn buitenechtelijke avontuurtjes had ontdekt. De zakenman, die volgens Franse media aan de Côte d'Azur woont, eist nu 45 miljoen euro schadevergoeding. Het proces begint volgende maand.

Door ANP - 9-2-2017, 17:22 (Update 9-2-2017, 17:22)

De affaire kwam aan het licht nadat de man zijn echtgenote had geholpen om een Ubertaxi te bestellen. Hij logde op haar telefoon in met zijn account. Daarna meldde hij zich weer af, maar de vrouw bleef pushberichten van zijn ritjes krijgen. Daaronder waren de bezoekjes aan zijn maîtresse. Volgens de man kwam dat door een bug in Uber.