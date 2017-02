Cyberaanval vliegveld Brussel door tiener VS

BRUSSEL - Een Amerikaanse tiener heeft in de nacht na de aanslag op de luchthaven van Brussel een cyberaanval gepleegd op de website en informatiesystemen van het vliegveld. De FBI heeft zijn woning in Pittsburgh doorzocht en hem verhoord. De jongen heeft bekend, liet het federaal parket in België donderdag weten.

9-2-2017

Hoewel de hackpoging niet lukte, hebben de Belgische autoriteiten een onderzoek ingesteld en de hulp van de Amerikanen ingeroepen. De aanval stond ,,volledig los’’ van de aanslagen op de Brusselse metro en het vliegveld in Zaventem van 22 maart 2016, aldus het parket. Uit het onderzoek is gebleken dat de jongen van naar verluidt veertien jaar geen terroristische motieven had.

Bij de aanslagen kwamen naast de drie zelfmoordterroristen 32 mensen om. Er vielen meer dan driehonderd gewonden.