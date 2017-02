België treedt op tegen marihuana-app

BRUSSEL - Een app waarmee wietrokers eenvoudig aan marihuana kunnen komen, valt in slechte aarde bij de autoriteiten in Brussel. De app genaamd 'Weeder’ komt uit Frankrijk, maar aangezien er geen coffeeshops zijn in België, voorziet het ook daar in een behoefte.

Door ANP - 9-2-2017, 14:27 (Update 9-2-2017, 14:27)

Met de 'Uber voor cannabis’ kunnen koper en aanbieder elkaar makkelijk vinden. Op de gratis app wordt het woord 'dépannage’ gebruikt om via geolokalisatie een dealer te vinden. Dat valt te vertalen als: kun je me uit de brand helpen?

Justitie trapt daar niet in en stelt deze praktijk gelijk aan drugshandel. In een verklaring waarschuwt het Openbaar Ministerie in Brussel donderdag dat daar volgens de wet drie maanden tot vijf jaar cel en boetes van 1000 tot 100.000 euro op staat. Het OM zegt ,,specifieke maatregelen’’ te treffen tegen deze (straat)handel in cannabis, maar gaf daar geen details over.