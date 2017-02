Meer Twitteraars, toch weer verlies

SAN FRANCISCO - Twitter heeft afgelopen kwartaal het aantal maandelijks actieve gebruikers zien toenemen naar 319 miljoen. Dat waren er 2 miljoen meer dan een kwartaal eerder, maakte de berichtendienst donderdag bekend. Het bedrijf probeert een groter publiek te bereiken met videodiensten, terwijl het een uitstroom van gebruikers probeert te voorkomen door beledigingen, bedreigingen en misbruik van accounts aan te pakken.Twitter leed desondanks opnieuw verlies.

Door ANP - 9-2-2017, 13:40 (Update 9-2-2017, 13:56)

De omzet was in de laatste drie maanden van 2016 717 miljoen dollar. Dat was slechts 1 procent meer dan een jaar eerder, onder meer doordat de inkomsten uit advertenties licht afnamen. Het bedrijf leed een nettoverlies van 167 miljoen dollar, na een min van 90 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2015.

Twitter staat de laatste tijd weer vol in de schijnwerpers, omdat de Amerikaanse president Donald Trump zijn voornemens en grieven doorlopend via tweets de wereld in stuurt. In de markt werd gehoopt dat het bedrijf hiervan zou profiteren, maar daar is voorlopig niets van te merken.

In heel 2016 steeg de omzet van Twitter met 14 procent, naar 2,5 miljard dollar. Net als een jaar eerder telde het nettoverlies op tot circa een half miljard dollar.