E3-beurs gaat open voor publiek

ANP E3-beurs gaat open voor publiek

LOS ANGELES - Gamebeurs E3 opent de deuren voor publiek. Organisator Entertainment Software Association heeft dat bekendgemaakt. Er komen 15.000 kaartjes beschikbaar die 250 dollar (ongeveer 233 euro) per stuk gaan kosten.

Door ANP - 9-2-2017, 11:59 (Update 9-2-2017, 11:59)

De E3 is de grootste gamebeurs ter wereld en was tot dit jaar voorbehouden aan mensen uit de industrie en journalisten. Vorig jaar was er al wel een speciaal publieksevenement. Dat leverde zo veel enthousiaste reacties op dat de volgende stap toegang tot de beurs werd, vertelde een woordvoerder van de Entertainment Software Association aan GameSpot. ''De feedback die we kregen was duidelijk - mensen wilde spellen spelen op de beurs. Exposanten wilden bovendien toegang krijgen tot de fans. Dus dit jaar brengen we beide groepen samen.''

Veel andere gamebeurzen waren wel al open voor het publiek. E3 wordt dit jaar van 13 tot en met 15 juni gehouden in Los Angeles.