Gratis wifi in basiskamp Mount Everest

KATHMANDU - Bergbeklimmers die in de basiskampen van de Mount Everest wachten op de juiste weersomstandigheden voor hun klim naar de top, hoeven zich niet meer te vervelen. De Nepalese telecomwaakhond gaat namelijk gratis wifi aanleggen in het Lukla-Everest Basiskamp en het Annapurna Basiskamp.

Door ANP - 9-2-2017, 11:25 (Update 9-2-2017, 11:25)

Om de verbinding aan te leggen wordt gebruikgemaakt van glasvezelkabels. Daarvoor worden speciale kabels gebruikt die tegen koude en ijs kunnen. Als dat niet werkt op de grote hoogte, dan wordt naar andere technieken als microgolven gekeken. Het Lukla-Everest Basiskamp ligt op 5380 meter hoogte, het Annapurna Basiskamp op 4130 meter.

De wifizones moeten niet alleen de toeristensector helpen. Ook wordt de communicatie tijdens natuurlijke rampen en ongelukken verbeterd.

Het is niet de eerste poging om de basiskampen digitaal te ontsluiten. In 2010 had de Nepalese telecomaanbieder Ncell al 3G aangeboden in het Lukla-Everest Basiskamp. Dat werd echter geen succes.