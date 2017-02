Facebook breidt veiligheidscheck uit

MENLO PARK - Facebookgebruikers kunnen elkaar straks beter helpen bij rampen. De Safety Check, waarmee mensen anderen kunnen laten weten dat ze veilig zijn, wordt uitgebreid met een nieuw onderdeel. Dat heet Community Help. Mensen kunnen anderen helpen met voedsel, onderdak, vervoer, of wat maar nodig is in nood.

Door ANP - 8-2-2017, 21:32 (Update 8-2-2017, 21:32)

Facebook heeft de feature woensdag gepresenteerd. Gebruikers kunnen zoeken op locatie, maar ook op de hulp die nodig is, zoals voedsel, babyspullen, onderdak of water. Een Facebooker in een rampgebied kan bijvoorbeeld zien dat iemand op 2 kilometer afstand luiers en speelgoed aanbiedt.

Community Help wordt in de komende weken uitgerold in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India en Saudi-Arabië. Daarna komt het ook in andere landen beschikbaar.