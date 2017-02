Barcelona wijst toenadering Airbnb af

BARCELONA - Airbnb heeft nog geen afspraken gemaakt met Barcelona. De verhuursite presenteerde dinsdag een plan aan de Catalaanse hoofdstad, maar die wees de toenadering woensdag af. Airbnb gaat volgens Barcelona niet ver genoeg. ,,Een grap'', aldus een wethouder.

Door ANP - 8-2-2017, 20:50 (Update 8-2-2017, 20:50)

Airbus helpt 20.000 onderkomens in Barcelona te verhuren aan ongeveer een miljoen klanten per jaar. De Catalaanse autoriteiten zijn bang dat gewone inwoners worden verdreven uit de stad door huisjesmelkers die jagen op het geld van toeristen. Iedere verhuurder moet daarom een vergunning hebben. ''Zonder vergunning kun je toeristenappartementen niet op zulke platforms zetten. Airbnb moet ze dus weghalen'', aldus wethouder Agusti Colom. Airbnb wil alleen het aantal verhuurdagen, zoals het eerder afsprak met Amsterdam.

Barcelona is erg belangrijk voor Airbnb. Alleen in Parijs, Londen en Rome verhuurt de site nog meer onderkomens. De Catalaanse autoriteiten pakken Airbnb en concurrenten de laatste jaren steeds harder aan. In november kreeg Airbnb een boete van 600.000 euro.