ANP Partijen houden bedenkingen bij aftapwet

DEN HAAG - Enkele oppositiepartijen houden grote bedenkingen bij de aftapwet, die de inlichtingendiensten uitgebreidere toegang tot informatie via de kabel moet geven. GroenLinks, SP en D66 vragen zich af of de bevoegdheden niet te ver gaan en vinden het toezicht erop niet sterk genoeg. De Tweede Kamer spreekt woensdag over het wetsvoorstel.

Door ANP - 8-2-2017, 19:05 (Update 8-2-2017, 19:05)

De partijen vrezen een sleepnet waarmee de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer data dan nodig verzamelen, waaronder e-mails en andere communicatie van onschuldige burgers. In de wet wordt volgens hen niet voldoende uitgesloten dat dit kan gebeuren. Ook is er kritiek op de termijn van maximaal drie jaar dat gegevens mogen worden bewaard.

Een ruime meerderheid van in ieder geval VVD, PvdA en CDA steunt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Wiv.

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen spreekt van ''angstverhalen'' van de critici. Volgens haar gaan de diensten ''niet massaal grote groepen mensen volgen en alle mails lezen met het woord 'bom' erin''.