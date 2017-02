Google eert Aletta Jacobs met doodle

ANP Google eert Aletta Jacobs met doodle

MOUNTAIN VIEW - Google toont donderdag een zogenoemde doodle van feministe Aletta Jacobs ter ere van haar 163e geboortedag. Dit aangepaste logo van Google zal niet alleen in Nederland te zien zijn, maar ook in onder meer Canada, Zweden, Spanje en Australië.

Door ANP - 8-2-2017, 13:08 (Update 8-2-2017, 13:08)

Doodles zijn veranderingen in het Google-logo ter ere van feestdagen, jubilea en het leven van beroemde kunstenaars, pioniers en wetenschappers. De ideeën voor de doodles zijn afkomstig van verschillende bronnen, zoals gebruikers van Google, aldus het Amerikaanse techbedrijf .

Bij het selectieproces wordt gekeken naar interessante jubilea en gebeurtenissen die passen bij de bedrijfscultuur en de belangstelling van Google voor innovatie. In oktober werd de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek nog geëerd met een doodle.

Jacobs was de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. Ze streed onder meer voor het vrouwenkiesrecht. Jacobs was ook de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie afrondde (medicijnen in 1877 en 1878). Ze mocht pas examen doen nadat minister Thorbecke daar persoonlijk toestemming voor gaf.