ING maakt betaalverzoek via iMessage mogelijk

AMSTERDAM - Particuliere klanten van ING kunnen vanaf woensdag een betaalverzoek maken en versturen via de berichtendienst van Apple iMessage. ING meldt woensdag de eerste Nederlandse bank te zijn die dit mogelijk maakt.

Door ANP - 8-2-2017, 12:31 (Update 8-2-2017, 12:31)

De bank heeft hiertoe een toepassing ontwikkeld. De nieuwe functie is beschikbaar voor klanten met een Apple iPhone of iPad met iOS 10.

Door de toepassing is inloggen in de app voor mobiel bankieren van ING niet meer nodig om bijvoorbeeld geld terug te vragen voor een etentje. Klanten moeten wel eerst eenmalig de ING Bankieren iMessage-app aanzetten vanuit de App Store voor iMessage. Hiervoor is de meest recente versie van de ING-app voor mobiel bankieren nodig.