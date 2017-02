TomTom rekent dit jaar niet op consument

AMSTERDAM - TomTom verwacht dat de consumentenomzet dit jaar nog sterker daalt dan vorig jaar doordat er steeds minder vraag is naar losse navigatiekastjes. Dat heeft het bedrijf woensdag aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers en de cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar.

Door ANP - 8-2-2017, 10:06 (Update 8-2-2017, 10:06)

De consumentenomzet was vorig jaar 10 procent lager dan het jaar ervoor. De onderneming hoopt dat de verkoop van bijvoorbeeld sporthorloges en actiecamera’s de daling in de vraag naar losse navigatiekastjes uiteindelijk gaat compenseren. Zover is het volgens topman Harold Goddijn echter nog niet.

Over heel 2016 zag TomTom de opbrengsten met 2 procent afnemen tot 987 miljoen euro. Voor dit jaar gaat het bedrijf uit van een verdere afname, naar 925 tot 950 miljoen euro.

Voor komend jaar wordt bij de zakelijke tak een omzettoename van boven de 10 procent voorzien. Contracten met autofabrikanten zullen een fiks deel van die groei voor hun rekening nemen. Financieel directeur Taco Titulaer voorspelt een stijging van die inkomsten met meer dan 20 procent. De opbrengsten uit wagenparkbeheer nemen volgens hem met zo'n 10 procent toe.