ANP EU heft grenzen streamingdiensten op

BRUSSEL - Gebruikers van streamingdiensten als Netflix en Spotify kunnen vanaf 2018 in de hele EU hun eigen aanbod zien of horen. Nu is een Nederlands Netflixabonnement in Frankrijk of Spanje maar beperkt te gebruiken doordat de rechten van series en films veelal per land zijn geregeld. De Europese Unie verwijdert begin 2018 deze barrières per land.

Door ANP - 8-2-2017, 0:40 (Update 8-2-2017, 0:40)

Nu nog is een Nederlandse serie bijvoorbeeld wel in Nederland te zien, maar zodra je op vakantie gaat naar een ander land, gaat het scherm op zwart. Straks krijg je in heel Europa het aanbod te zien wat je thuis ook hebt.

Het Europees Parlement, de Europese lidstaten en de Europese Commissie hebben dinsdag een overeenkomst bereikt over het verwijderen van deze belemmeringen voor online media-abonnementen. Daarmee is één digitale Europese markt een stap dichterbij.