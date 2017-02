Zakelijke topman verlaat Apple

ANP Zakelijke topman verlaat Apple

CUPERTINO - John Solomon heeft Apple verlaten. De techgigant bevestigt dat tegenover Reuters. Solomon was bij Apple 'vice president for enterprise and government'. Hij hield zich in die rol vooral bezig met de verkoop van Apple-producten aan grootzakelijke gebruikers.

Door ANP - 7-2-2017, 23:25 (Update 7-2-2017, 23:25)

Solomon was sinds 2015 werkzaam bij Apple. Hij werd binnengehaald vanwege zijn jarenlange ervaring bij Hewlett-Packard. Apple timmert de laatste tijd hard aan de weg op de zakelijke markt. Zo werkt Apple sinds een paar jaar nauw samen met IBM en Cisco. Ook sloot het deals met SAP en Deloitte.

Wat de directe gevolgen zijn van Solomons vertrek, is niet duidelijk.