ANP 'Apple Music geen concurrent Netflix'

CUPERTINO - Apple werkt aan zelf geproduceerde videocontent voor streamingdienst Apple Music, maar volgens Apple Music-baas Jimmy Iovine is Apple niet van plan een concurrent van Netflix te worden. In een interview met Variety zegt de oud-producer dat hij in Apple Music een 'cultureel ijkpunt' ziet waarbij muziek en video samenkomen.

Door ANP - 7-2-2017, 20:45 (Update 7-2-2017, 20:45)

"Als ik lees dat mensen ons een concurrent van Netflix noemen, kan ik alleen maar met mijn hoofd schudden. Het is Apple Music. Dat onze dienst naast audio toevallig ook video bevat heeft niets te maken met wat Netflix doet", aldus Iovine.

Iovine, wiens functieomschrijving bij Apple simpelweg 'Jimmy' is, zegt dat zijn verleden in de entertainmentbranche hem niet huiverig maakt voor exclusieve content. Veel oud-collega's van hem vinden het een slechte ontwikkeling dat streamingdiensten concurreren met unieke content, maar Iovine haalt voor die geluiden zijn schouders op. "We zijn maar aan het experimenteren. We hebben een paar exclusives gemaakt en we doen er vast nog wel een paar meer. Als wij vinden dat iets goed voelt, dan doen we het gewoon.''