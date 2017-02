Airbnb wil 'wapenstilstand' met Barcelona

BARCELONA - Airbnb wil afspraken maken met Barcelona, zoals er al eerder afspraken met Amsterdam zijn gemaakt. Airbnb wil onder meer het aantal verhuurders beperken. Het plan is dinsdag voorgelegd aan het stadsbestuur. De verhuursite wil een gedwongen vertrek uit de Catalaanse hoofdstad voorkomen.

Door ANP - 7-2-2017, 14:59 (Update 7-2-2017, 14:59)

''We willen niet dat Barcelona een pretpark wordt waarbij bewoners hun huis niet meer kunnen betalen en waarbij plaatselijke bedrijven onder druk komen te staan. We willen dat toerisme past bij de manier van leven in Barcelona'', zei de locoburgemeester tegen persbureau Bloomberg.

Airbnb helpt 20.000 onderkomens in Barcelona te verhuren. Alleen in Parijs, Londen en Rome is Airbnb nog groter. De Catalaanse autoriteiten pakken Airbnb en concurrenten de laatste jaren steeds harder aan. In november kreeg Airbnb een boete van 600.000 euro.