ANP 'Turken achter DDoS-aanval parlement Wenen'

WENEN - Het parlement van Oostenrijk is afgelopen weekeinde getroffen door een DDoS-aanval. De website was daardoor kort onbereikbaar. Het parlement zei dinsdag dat de aanval het werk was van de Turkse ultranationalistische hackersgroep Aslan Neferler Tim, oftewel de Leeuwensoldaten.

Door ANP - 7-2-2017, 14:36 (Update 7-2-2017, 14:36)

Het collectief heeft een screenshot van de parlementssite gepubliceerd, met de mededeling: ''onze reactie op dit racisme van Oostenrijk tegen de moslims zal stevig zijn''. Oostenrijk is binnen Europa een uitgesproken tegenstander van het kandidaat-EU-lidmaatschap van Turkije.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Wenen zegt dat de aanvallers geen gegevens hebben gestolen.