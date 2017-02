'Gat in code van Stemwijzer'

ANP 'Gat in code van Stemwijzer'

DEN HAAG - Beveiligingsonderzoeker Loran Kloeze heeft een gat in de code van de Stemwijzer ontdekt. Hij kreeg per partij te zien hoe vaak mensen het advies kregen op die partij te stemmen. Gewone gebruikers zien die data niet en er is wat technische kennis voor nodig, maar Kloeze benadrukt dinsdag op zijn site dat hij niets heeft gehackt.

Door ANP - 7-2-2017, 10:52 (Update 7-2-2017, 10:52)

Kloeze kwam bij de stand door naar de DevTools binnen Chrome te gaan. Ondertussen vulde hij de Stemwijzer in. Zo zag hij uiteindelijk de 'count' per partij. Kloeze plaatste als bewijs een screenshot waarop te zien is dat de PVV op dat moment leidde, voor de PvdA en de VVD.

In de code is ook de tekst 'SijmenRuwhofiseenlul' te vinden. Ruwhof is de ethische hacker die ontdekte dat het Nederlandse systeem om de stemmen te tellen, kwetsbaar is. Daarom besloot het kabinet de stemmen dit jaar met de hand te tellen. Het is niet bekend of de tekst is achtergelaten door een maker of door iemand die is binnengedrongen in het systeem.