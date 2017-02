Extra beveiliging StemWijzer tegen hacken

DEN HAAG - De site van de StemWijzer is extra beveiligd tegen hacken naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat zei directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos, de maker van de stemhulp, maandag.

Door ANP - 6-2-2017, 13:53 (Update 6-2-2017, 13:53)

,,Er zijn extra maatregelen genomen", aldus Habben Jansen. Hij wil verder niet op de kwestie ingaan. Hij is niet bang voor hackers en de site is nog nooit gehackt. ,,Maar we blijven alert.''

De StemWijzer is maandag de lucht ingegaan. Zeventien lijsttrekkers en twee vervangers mochten als eersten de StemWijzer invullen. De politiek leiders konden na afloop tevreden zijn, niemand kwam bij de concurrent terecht. De tweede keuze van premier en VVD-voorman Mark Rutte bleek de SGP.

Tijdens de verkiezingscampagne in de VS hebben volgens Amerikaanse diensten Russische hackers met onder meer gelekte e-mails de stemming proberen te beïnvloeden.