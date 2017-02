Ajax-eSporter geblokkeerd bij FIFA 17

ANP Ajax-eSporter geblokkeerd bij FIFA 17

MEDIAWATCH - Koen Weijland, de officiële FIFA-gamer van Ajax, kon even niet spelen. Zijn account was geblokkeerd en de mensen die hem konden helpen, werkten niet in het weekend. En dat terwijl Weijland moest spelen om zich te plaatsen voor een toernooi.

Door ANP - 5-2-2017, 11:52 (Update 5-2-2017, 11:52)

Weijland deed zijn beklag op Twitter. De klantenservice van EA Sports, @EAHelp, antwoordde, maar kon niet veel veranderen. Weijland denkt dat zijn account bij EA Sports is geblokkeerd omdat iemand anders meerdere keren heeft geprobeerd in te loggen.

Weijland staat sinds vorig jaar onder contract bij Ajax. Hij doet mee aan nationale en internationale FIFA17-toernooien. Weijland kreeg rugnummer 39 van Ajax. Hij is vijfvoudig Nederlands kampioen en was meerdere keren nummer 1 van de wereld. Ajax en andere clubs willen met gamers jonge fans bereiken.