'Russen wilden ministerie Rutte hacken'

ANP 'Russen wilden ministerie Rutte hacken'

DEN HAAG - Russische hackers hebben geprobeerd binnen te dringen bij Nederlandse ministeries, waaronder Algemene Zaken, het departement van premier Mark Rutte. Volgens de Volkskrant zijn de aanvallers er voor zover bekend niet in geslaagd om gevoelige informatie te stelen.

Door ANP - 4-2-2017, 9:49 (Update 4-2-2017, 9:49)

De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de schimmige hackersgroepen APT28 (Cozy Bear) en APT29 (Fancy Bear). Die stuurden phishingmails naar ambtenaren en bouwden valse websites, zodat ze gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zouden krijgen.

''We weten dat ze vrij veel tijd steken in het uitkiezen van het geschikte doelwit en de juiste informatie daarover te verzamelen. Die bestoken ze vervolgens met een mail, lokken hem naar een goed lijkende website met als doel dat die inloggegevens achterlaat'', zegt Pim Takkenberg van beveiliger Northwave in de krant.