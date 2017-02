Honderden cyberaanvallen vanuit Rusland

ZOETERMEER - Het laatste halfjaar van 2016 zijn er honderden cyberaanvallen vanuit Rusland, China en Iran op Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven geweest. Rusland probeert zelfs met hacks door te dringen tot geheime regeringsdocumenten. EenVandaag meldt dat AIVD-baas Rob Bertholee dat heeft gezegd in een interview dat het programma vrijdag uitzendt.

Door ANP - 3-2-2017, 8:23 (Update 3-2-2017, 8:23)

De AIVD maakt zich volgens Bertholee grote zorgen over de toename van de aanvallen. ‘’Het is een wedstrijd om erbovenop te blijven zitten.’’

De geheime regeringsdocumenten waar Rusland via hackaanvallen de hand op probeert te leggen, betreffen volgens hem ‘’verslagen uit de boezem van de regering, beraadslagingen in een overheidsinstelling’’.

Gevaar

Bertholee vindt deze aanvallen een gevaar voor de democratie. ‘’Het gevaar is tweeledig: het gevaar is dat zij zich bemoeien met en beïnvloeden hoe ons parlement zou kunnen werken, of hoe onze overheid beslissingen neemt. Dat is de ene kant. De tweede kant is dat zij bedrijfsgeheimen, economische geheimen weghalen en daarmee het economisch verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven aantasten.’’

Stappen ondernemen tegen de landen die achter de hackpogingen zitten, is volgens de AIVD-baas zinloos. ‘’Je weet het wel, we weten het wel als AIVD, maar het bewijzen wordt een hele lastige. Het heeft weinig zin om in de richting van China of Rusland te zeggen: we hebben gezien dat jullie een aanval gepleegd hebben. Dat wordt ontkend en daarna is het verhaal afgelopen.’’