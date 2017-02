KPN profiteert van pakket vast en mobiel

DEN HAAG - Steeds meer particuliere klanten van KPN combineren vaste met mobiele diensten. Dat pakt gunstig uit voor het telecombedrijf, want die mensen zijn over het algemeen tevredener over de dienstverlening en minder geneigd hun heil bij een andere provider te zoeken. Dat zei financieel topman Jan Kees de Jager woensdag in een toelichting op de jaarcijfers.

Door ANP - 1-2-2017, 11:34 (Update 1-2-2017, 11:34)

''We winnen op alle fronten klanten'', zei De Jager. Dat ging vorig jaar minder snel dan in 2015, maar dat komt ook doordat KPN zich meer richt op de bovenkant van de markt. ,,We waren iets minder actief in het lagere segment, maar per klant verdienen we daardoor ook meer'', aldus de bestuurder.

Dat terwijl de concurrentie ook afgelopen jaar al zeer fel was in Nederland. Met de krachtenbundeling van Ziggo en Vodafone, die sinds kort samen optrekken, zal dat zeker niet minder worden. KPN vertrouwt evenwel op zijn eigen kracht. ''Wij zijn goed gepositioneerd met ons huidige aanbod'', aldus bestuursvoorzitter Eelco Blok.

In de zakelijke markt bleef KPN afgelopen jaar omzet verliezen. Het tempo waarmee dat gebeurde, lag volgens De Jager wel lager dan in 2015. Ook de komende jaren zal het steeds een beetje beter gaan, voorspelde hij. KPN put daarbij moed uit een toenemende tevredenheid bij klanten en een aantrekkende orderstroom vanuit grote bedrijven. ''Dat zijn signalen dat het de goede kant opgaat.''

Het kan evenwel nog wel een paar jaar duren voordat de inkomsten uit ICT- en clouddiensten sterk genoeg groeien om het verlies aan omzet uit traditionele telecomdiensten te compenseren. Om dat omslagpunt sneller te bereiken, blijft KPN investeren in een breder dienstenpakket voor bedrijven, zowel via overnames als door uitbreiding van het eigen aanbod.

Afgelopen jaar lag de nadruk daarbij vooral op cloud- en beveiligingsdiensten. ''Daar zijn we nog niet mee klaar'', zei Blok. Dat geldt ook voor het ''vereenvoudigingsprogramma'' waar KPN mee bezig is. Dat heeft tot dusver 460 miljoen euro aan besparingen opgeleverd. Daar moet dit jaar nog 300 miljoen euro bij komen.

Per saldo zal daardoor de werkgelegenheid wat afnemen. Aantallen wilde Blok evenwel niet noemen. Er staan geen nieuwe reorganisaties op stapel, zei hij. KPN schrapte de afgelopen jaren al enkele duizenden banen.