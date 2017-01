Apple verkoopt recordaantal iPhones

ANP Apple verkoopt recordaantal iPhones

CUPERTINO - Apple heeft in het fiscale eerste kwartaal van 2017 een recordaantal iPhones verkocht. In totaal werden 78,3 miljoen mobiele telefoons aan de man gebracht. Nog nooit verkocht Apple er meer. Vrijwel alle verkopen van de nieuwe iPhone 7 en 7 Plus vallen in dit kwartaal. Apples vorige record was 74,8 miljoen verkochte telefoons in het eerste kwartaal van 2016.

Door ANP - 31-1-2017, 22:57 (Update 31-1-2017, 22:57)

Behalve iPhones verkocht Apple ook 13,1 miljoen iPads en 5,4 miljoen Mac-computers. Verkoopaantallen van andere producten zoals de Apple Watch en de Apple TV geeft de techreus niet.

De iPadverkopen waren ook de hoogste in een jaar. Het vorige feestdagenseizoen leverde echter nog 16,1 miljoen verkochte exemplaren op. De Mac deed het sinds het vierde kwartaal van 2015, toen 5,7 miljoen exemplaren werden verkocht, niet meer zo goed. Dat is te danken aan de introductie van de nieuwe MacBook.

In totaal leverden alle verkopen Apple een omzet van 78,4 miljard dollar (ongeveer 72,6 miljard euro) en een winst van 17,9 miljard dollar. Dat is zo'n 16,6 miljard euro.