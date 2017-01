'Pokémon Sun en Moon draaien goed'

KYOTO - Nintendo heeft in de afgelopen drie maanden meer geld verdiend dan verwacht. Dat is te danken aan Pokémon Sun en Pokémon Moon voor de 3DS. De winst in oktober, november en december bedroeg 64,7 miljard yen, omgerekend ruim een half miljard euro. Dat is drie keer zo veel als analisten hadden verwacht.

Door ANP - 31-1-2017, 9:51 (Update 31-1-2017, 9:51)

Pokémon Sun en Moon werden 14,7 miljoen keer verkocht. Bovendien verkocht Nintendo tussen maart en december bijna 6,5 miljoen stuks van de 3DS. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook de klassieke NES-spelcomputer droeg bij aan de goede cijfers, net als Pokémon Go.

Op 3 maart komt de nieuwe spelcomputer, de Switch, op de markt. Nintendo verwacht daar meteen al 2 miljoen stuks van te verkopen, en in het jaar erna nog eens 10 miljoen exemplaren. In maart komt ook een Android-versie van Super Mario Run op de markt. De iOS-versie is 78 miljoen keer gedownload, waarvan de helft meteen bij de lancering vlak voor de kerstdagen.