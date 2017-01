Lyft heeft Uber ingehaald

ANP Lyft heeft Uber ingehaald

SAN FRANCISCO - Taxi-app Uber is ingehaald door Lyft. Dat komt door het Amerikaanse protest tegen het inreisverbod. Uber probeerde volgens tegenstanders te profiteren, wat leidde tot de campagne #DeleteUber.

Door ANP - 31-1-2017, 8:49 (Update 31-1-2017, 8:49)

Lyft is flink gestegen in de ranglijst van de App Store. Een paar dagen geleden stond de app op de 39e plaats, inmiddels staat hij vierde. Lyft staat voor het eerst boven Uber, dat dertiende is. Lyft staat ook boven apps als YouTube, Facebook, Netflix, Spotify, Pinterest en Twitter.

Lyft heeft beloofd 1 miljoen dollar te doneren aan de American Civil Liberties Union, die opkomt voor tegengehouden reizigers. Uber belooft 3 miljoen dollar uit te trekken voor chauffeurs die worden tegengehouden aan de grens en daardoor geen geld kunnen verdienen.

Het Witte Huis heeft besloten om reizigers uit zeven landen te weren. Dat leidde tot protesten bij vliegvelden. Taxichauffeurs in New York, veelal moslims, legden het werk neer. Uber liet in een reactie weten dat het de prijzen niet zou verhogen. Dat werd gezien als profiteren en als het breken van een staking.