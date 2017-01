Helft gemeenten meldt datalek niet

ANP Helft gemeenten meldt datalek niet

HILVERSUM - De helft van de Nederlandse gemeenten licht de Autoriteit Persoonsgegevens niet in wanneer ze te maken hebben met een datalek. Ze zijn dat wel verplicht.

Door ANP - 28-1-2017, 9:55 (Update 28-1-2017, 9:55)

Uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Reporter Radio blijkt dat twee derde van de 66 onderzochte gemeenten te maken heeft met datalekken.

Reporter schat dat zestien op de duizend Nederlanders het slachtoffer zijn van een datalek. Ruim zeshonderd lekken werden gemeld. In 28 gevallen werden mensen op de hoogte gesteld dat hun gegevens op straat waren beland. Het gaat dan vaak over naam en adresgegevens of het burgerservicenummer.

De Autoriteit kan boetes uitdelen als gemeenten datalekken niet melden. Ze wil strenger gaan optreden tegen gemeenten die dat verzuimen.