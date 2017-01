ZeniMax eist 4 miljard van Oculus

DALLAS - Gamestudio ZeniMax wil dat rivaal Oculus een straf van 4 miljard dollar krijgt, omgerekend 3,7 miljard euro. De helft daarvan zou een schadevergoeding moeten zijn, de andere helft een boete. Dat meldt Polygon.

Door ANP - 27-1-2017, 21:11 (Update 27-1-2017, 21:11)

ZeniMax zegt dat Oculus de techniek voor virtual reality heeft gestolen. De 'chief technology officer' van Oculus, John Carmack, leidde namelijk eerder een gamestudio die door ZeniMax is overgenomen. Bij zijn overstap naar Oculus heeft Carmack de computercodes van ZeniMax meegenomen, is de klacht.

Facebook-dochter Oculus wijst uiteraard alle klachten af. De claim van ZeniMax komt voort uit schaamte, jaloezie en woede, zei de advocaat van het bedrijf.

Oculus-topman Carmack is een pionier op het gebied van 3D-graphics, de voorloper van virtual reality. Hij is het brein achter games als Quake, Wolfenstein en Doom. Hij stapte in 2013 over naar Oculus. Een jaar later kocht Facebook het bedrijf voor ruim 2 miljard dollar.