Apple verhuist iTunes, App Store naar Ierland

CUPERTINO - Apple verhuist de App Store, iTunes, Apple Music en de iBooks Store formeel naar Ierland. De internationale diensten zijn vanaf 5 februari niet langer gevestigd in Luxemburg. Apple trekt dus van het ene belastingparadijs naar het andere, meldde Ars Technica vrijdag.

Door ANP - 27-1-2017, 20:42 (Update 27-1-2017, 20:42)

De verhuizing is opvallend. Apple kreeg vorig jaar een straf van de Europese Commissie. Die besloot dat Apple 13 miljard euro aan achterstallige belastingen moest betalen aan Ierland. Dat land hief in sommige jaren maar 0,005 procent belasting, wat volgens Brussel illegale staatssteun was. Apple en Ierland zijn tegen de straf in beroep gegaan.

Apple heeft duizenden mensen in dienst in Cork, de tweede stad van het land. Daarnaast ontwikkelt het een groot datacenter in het westen van het land.

Het Amerikaanse deel van Apple blijft overigens gevestigd in Cupertino, een voorstad van San Francisco.