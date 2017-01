Pokémon-jagers houden het voor gezien

ANP Pokémon-jagers houden het voor gezien

HOUTEN - De populariteit van Pokémon Go in Nederland is tanende. Volgens marktonderzoeker Telecompaper gaf een op de drie Pokémon-jagers er de afgelopen maanden de brui aan. Het einde van de zomer en de daarmee gepaard gaande start van het schooljaar kan volgens de marktonderzoeker reden zijn dat Pokémon Go aan populariteit inboette.

Door ANP - 27-1-2017, 11:04 (Update 27-1-2017, 11:04)

Eind december bleek dat het spel nog op 1,2 miljoen mobiele telefoons was geïnstalleerd. Drie maanden eerder was dit nog op 1,8 miljoen smartphones.

Waar het aantal Pokémonjagers daalde, bleek ook dat de volhardende spelers minder tijd besteedden aan de jacht. Speelden gebruikers in september nog gemiddeld 81 minuten per week met de app, in december zakte dit tot 71 minuten.

Ondanks tanende interesse is Pokémon Go nog steeds de app die het meest intensief wordt gebruikt. Meer dan bijvoorbeeld andere populaire spelletjes als Wordfeud en Candy Crush.