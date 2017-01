'Woordvoerder Trump tweet wachtwoord'

WASHINGTON - Sean Spicer, de woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft mogelijk een wachtwoord op Twitter gezet, waar de hele wereld het kon zien. Op woensdag schreef hij 'Aqenbpuu', een dag later gevolgd door 'n9y25ah7'.

Spicer zelf heeft niet gereageerd, dus het is niet duidelijk of het een broekzaktweet was, een kat die over het toetsenbord liep, of echt een wachtwoord. Het is ook niet bekend waar hij zou hebben willen inloggen. Een andere onbeantwoorde vraag: hebben cyberspionnen inmiddels geprobeerd de code te gebruiken?

Trump haalde tijdens de campagne hard uit naar de onveilige mailserver van rivaal Hillary Clinton en de gehackte accounts van de Democraten. Maar volgens The New York Times doet Trump het zelf niet veel beter. Zo gebruikt hij nog altijd zijn oude, onbeveiligde Android-telefoon.