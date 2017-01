AND profiteert van prijsstijging bij Google

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Kaartenmaker AND International Publishers heeft de vraag naar zijn geocoding-diensten stevig zien toenemen sinds Google zijn prijzen heeft verhoogd. Dat maakte de beursgenoteerde onderneming uit Capelle aan den IJssel donderdag bekend.

26-1-2017

Geocoding is het omzetten van een adresomschrijving in een aangegeven geografische locatie. AND-topman Hugo van der Linde wijst erop dat AND al jaren actief is op dit gebied. Hij is dan ook ,,blij'' dat er nu meer opdrachten binnenkomen bij zijn bedrijf.