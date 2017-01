Facebook test advertenties in Messenger

MENLO PARK - Facebook is een test begonnen met advertenties in chat-app Messenger. Die zijn voor een beperkte groep gebruikers in Australië en Thailand te zien. Dat heeft het sociale netwerk woensdag Amerikaanse tijd aangekondigd.

Door ANP - 26-1-2017, 10:14 (Update 26-1-2017, 10:14)

De advertenties komen in Messenger onder de recente gesprekken te staan. Volgens Facebook is dat vergelijkbaar met de manier waarop het bedrijf notificaties over verjaardagen in Messenger weergeeft. Het bedrijf benadrukt dat er geen advertenties in chats komen.

Volgens Facebook vinden bedrijven de mogelijkheid om in Messenger te adverteren spannend. Door de test hoopt het sociale netwerk te leren wat de gedachten van de gebruikers zijn door te kijken of ze de advertenties bijvoorbeeld verbergen of hoe vaak ze er op klikken.