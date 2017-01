Facebook test Stories

ANP Facebook test Stories

MENLO PARK - Facebook test een nieuwe feature die aan Snapchat doet denken. Gebruikers in Ierland kunnen via de mobiele app een Story plaatsen, een combinatie van tekst, foto en video. Het verhaal komt niet op hun nieuwsfeed te staan en verdwijnt na 24 uur. Volgens Business Insider wordt de feature in de komende maanden in andere landen ingevoerd.

Door ANP - 25-1-2017, 23:21 (Update 25-1-2017, 23:21)

Instagram, een dochter van Facebook, had al eerder de Stories ingevoerd. Ongeveer 100 miljoen mensen maken daar volgens Instagram dagelijks gebruik van.