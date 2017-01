Extensie verandert Trump en Wilders in kitten

WASHINGTON - Wie het gezicht van Geert Wilders of Donald Trump niet meer kan luchten of zien, heeft misschien baat bij een extensie in Google Chrome. 'Make America Kittens Again' vervangt elke foto van ze door een afbeelding van een snoezige poes.

Door ANP - 25-1-2017, 18:27 (Update 25-1-2017, 18:27)

De gratis browserextensie was aanvankelijk gemaakt als protest tegen Trump. ,,Want Trump is een schande en kittens zijn schattig'', aldus de maker. Maar later werden ook zijn vicepresident Mike Pence, Geert Wilders, Marine Le Pen en Nigel Farage er aan toegevoegd.

De extensie werkt onder meer op de sites van The New York Times, BBC, The Washington Post en The Wall Street Journal, maar niet op Twitter en Facebook.