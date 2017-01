'Twitteraccount Donald Trump onveilig'

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump moet de veiligheidsinstellingen van zijn Twitteraccount aanpassen. Op dit moment is het account te makkelijk te hacken. Dat stelt althans de hacker die zichzelf WauchulaGhost noemt, meldt CNN. Deze hacker haalde eerder het nieuws door in te breken in vijfhonderd ISIS-accounts op Twitter.

Door ANP - 25-1-2017, 9:56 (Update 25-1-2017, 9:58)

Volgens de hacker gaat het om het account @POTUS. Ook de account @FLOTUS van first lady Melania Trump en die van de nieuwe vicepresident Mike Pence zouden nu niet goed beveiligd zijn.

Het probleem zou de veiligheidsinstelling op Twitter zijn waarbij een telefoonnummer of mailadres moet worden opgegeven voor het geval de gebruiker het wachtwoord niet meer weet. Wie nu nog kiest voor ‘’wachtwoord vergeten’’ en vervolgens @POTUS, @FLOTUS of @VP intikt, krijgt vervolgens op het scherm de mededeling ‘’we hebben de volgende informatie die wordt gekoppeld aan jouw account’’ te zien. Daarbij wordt een deel van een mailadres getoond waarnaar een link wordt gestuurd waarmee het wachtwoord kan worden hersteld.

Eerste stap

Volgens WauchulaGhost is het invullen van iemands ontbrekende letters en het raden van diens mailadres de eerste stap die hackers zetten als ze proberen in te breken in een account. ‘’Het is voor ons niet zo moeilijk om te bedenken wat het mailadres is’’, aldus de hacker, die beweert binnen twintig minuten het mailadres dat waarschijnlijk is gekoppeld aan het account van Melania Trump te hebben uitgeknobbeld.

Ook dat van Mike Pence zou makkelijk te raden zijn. Dat mailadres zou overigens inmiddels zijn veranderd, maar dat van Donald Trump en zijn vrouw nog niet.

CNN stelt drie dagen bezig te zijn geweest met het krijgen van een reactie van het Witte Huis op de beweringen, maar tot dusverre zou het stil zijn gebleven.