Formule 1 wil meer gaan streamen

NEW YORK - De Formule 1 moet meer gaan doen met digitale media, zoals online streaming. Dat zegt de nieuwe baas van de sport, Chase Carey, tegen persbureau Bloomberg. ''We hebben niet echt een digitale aanwezigheid. Dat is een steeds belangrijker deel van het ontwikkelen van een televisie-strategie'', zegt Carey. Hij noemt geen mogelijke partners.

Door ANP - 24-1-2017, 18:34 (Update 24-1-2017, 18:34)

Carey is aangesteld door de nieuwe eigenaar van de Formule 1, het Amerikaanse concern Liberty Media. Dat behoort tot dezelfde gigant als Ziggo, dat in Nederland de uitzendrechten van de Formule 1 heeft.

Liberty wil onder meer een tweede race in de Verenigde Staten organiseren, in een grote stad als New York, Los Angeles of Las Vegas. Verder wil het bedrijf zich concentreren op Europa, het hart van de sport. Liberty is niet te spreken over races in rijke landen zonder autosporthistorie.