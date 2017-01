Luxe drones Lily komen niet van de grond

SAN FRANCISCO - Een drone die helemaal zelfstandig vliegt, zonder bediend te worden, zelf zijn gebruiker kan volgen en die zelfstandig filmt en fotografeert. Dat was het idee van de Amerikaanse start-up Lily Camera. Ideaal voor een vakantiefilmpje bij het snowboarden, en daarom hadden tienduizenden mensen al zo'n drone besteld, bij elkaar goed voor 34 miljoen dollar (32 miljoen euro), maar de drone komt er niet.

Door ANP - 18-1-2017, 14:08 (Update 18-1-2017, 14:08)

Er is te weinig geld om de drones te laten produceren en afleveren. De mensen die al hebben betaald, krijgen hun geld terug, schrijft Lily op zijn website.

Ondanks die beloftes heeft het Openbaar Ministerie in Californië Lily nu in het vizier. De promofilmpjes zijn mogelijk in scène gezet. De opnames zouden niet met een Lily zijn gemaakt, maar met bediende drones van DJI en GoPro.