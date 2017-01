WikiLeaks-bron Chelsea Manning komt vrij

ANP WikiLeaks-bron Chelsea Manning komt vrij

WASHINGTON - De Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning, die geheime stukken via WikiLeaks liet uitlekken, komt over een paar maanden vrij. De Amerikaanse president Obama heeft haar straf ingekort. Manning zou eigenlijk tot 2045 in de cel moeten blijven.

Door ANP - 17-1-2017, 22:44 (Update 17-1-2017, 22:44)

Obama heeft in de laatste dagen van zijn termijn besloten meer dan tweehonderd mensen gratie of strafvermindering te geven.