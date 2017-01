Mannen lichten 2500 klanten Marktplaats op

ANP Mannen lichten 2500 klanten Marktplaats op

AMSTERDAM - De politie heeft dinsdag in Amsterdam drie mannen aangehouden die via internet vermoedelijk 2500 mensen hebben opgelicht. De Amsterdammers van 19, 20 en 25 jaar worden ervan verdacht dat ze via Marktplaats mobiele telefoons hebben verkocht zonder die te leveren.

Door ANP - 17-1-2017, 15:49 (Update 17-1-2017, 15:49)

Kopers moesten na WhatsApp-contact ook een kopie van hun legitimatiebewijs opsturen om hun betrouwbaarheid aan te tonen. Maar de verdachten gebruikten de identiteitsgegevens daarna om zich weer als 'nieuwe' verkoper voor te doen en zelf buiten beeld te blijven.

Het Team Financieel Economische Criminaliteit van de politie-eenheid Den Haag was eind vorig jaar het onderzoek begonnen nadat meerdere aangiften waren binnengekomen. De drie worden verdacht van internetoplichting, identiteitsfraude en witwassen.