ANP Urenlange internetstoring sites Rijksoverheid

DEN HAAG - De Rijksoverheid kampte maandagmiddag urenlang met een internetstoring waardoor sites als MijnOverheid.nl en die van de Belastingdienst lange tijd onbereikbaar waren. Wie zich tijdens de storing probeerde aan te melden op MijnOverheid.nl kreeg de melding 'Als gevolg van onderhoud is MijnOverheid op dit moment niet beschikbaar'.

Door ANP - 16-1-2017, 20:26 (Update 16-1-2017, 20:26)

De problemen werden veroorzaakt door een netwerkstoring die pas aan het begin van de avond voorbij was, aldus een zegsman van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omstreeks half zes waren de overheidssites terug in de lucht. De storing bij DigiD was al iets eerder voorbij.